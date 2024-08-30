«Нечисть»: российский футболист призвал ВСУ убивать жителей Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 342 0

Экс-игрок «Локомотива» Алиев призвал убивать людей в Курской области

«Нечисть»: российский футболист призвал ВСУ убивать жителей Курской области

Фото: Instagram* / aliev_sasha8

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Тема:
Курская область

В этом регионе живет его семья.

Бывший игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Александр Алиев призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивать мирное население Курской области. С таким заявлением он выступил на своей странице в социальной сети Instagram*.

Он также обозвал жителей обстреливаемого киевским режимом региона «нечистью».

Алиев родился в Хабаровске, у него есть как российский, так и украинский паспорт. При этом сам футболист какое-то время жил в Курской области, там остались его родители.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти ограничили въезд в Курчатов при Курской АЭС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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