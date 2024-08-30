«По духу — самурай»: в составе «Ахмата» против ВСУ под Курском сражается японец

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Японец в составе «Ахмата» сражается с ВСУ в Курской области

«По духу — самурай»: в составе «Ахмата» против ВСУ под Курском сражается японец

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Курская область

Боец с позывным «Камикадзе» мчится в бой одним из первых.

Гражданин Японии с позывным «Камикадзе» сражается в составе спецназа «Ахмат» против украинских боевиков в Курской области. Об этом командир одного из отрядов спецназа с позывным Каштан рассказал ТАСС.

«По духу — самурай. Работает качественно, мчится в бой один из первых. Если честно, я в восторге», — охарактеризовал японского бойца Каштан.

Командир также отметил, что «Камикадзе» — «и чтец, и жнец, и на дуде игрец», имея в виду, что за время службы японец освоил несколько воинских специальностей.

При этом языковой барьер не стал помехой для успешного выполнения задач «Камикадзе». Поначалу для общения с сослуживцами он пользовался переводчиком в смартфоне, однако на сегодня уже сам изучил русский язык, сдал по нему экзамен и получил российское гражданство.

Кроме того, в отряде служит гражданин Армении с позывным «Русский». Он родился и жил в России до 14 лет, не имея гражданства. Затем уехал на историческую родину, однако соотечественники не приняли его из-за места рождения. Тогда он вернулся в Россию и отправился добровольцем на спецоперацию. Недавно «Русскому» был вручен российский паспорт.

Также в отряде служат граждане Узбекистана и Белоруссии, получившие российское гражданство.

Командир «Ахмата» Апты Алаудинов ранее рассказал о нескольких украинских боевиках, которые сложили оружие и попросили российский паспорт. В частности, Алаудинов упомянул боевика 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерия Шевченко, который отказался участвовать в конфликте на стороне киевского режима и попросил не отдавать его украинской стороне.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что иностранцев, заключивших контракт на службу в российской армии, будут принимать в гражданство РФ.

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