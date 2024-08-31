«Чем только не занималась»: как училась в школе певица Валерия

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 297 0

Певица Валерия окончила школу с золотой медалью

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Артистка прекрасно помнит, как прошел ее первый День знаний.

Певица Валерия окончила школу с золотой медалью, она любила практически все предметы. Об этом она сообщила 5-tv.ru во время презентации нового альбома Мота «АВГУСТ НАВСЕГДА».

«Я окончила школу с золотой медалью. Мне нравилось учиться в школе. Я получала удовольствие, мне учеба давалась легко. Я все успевала: и танцы, пляски, чем только не занималась», — сказала певица.

По словам Валерии, она была одной из самых активных учениц в классе, организовывала мероприятия и во всем старалась принимать участие.

Певице нравились практически все предметы, которые у нее были, за исключением химии. Хоть у артистки и стояла пятерка в аттестате за эту дисциплину, любви и тяги к ней не было. Поэтому, когда Валерия окончила школу, она тут же забыла о том, чему их обучал преподаватель.

Кроме того, Валерия до сих пор помнит, как прошел ее первый День знаний, у нее сохранились фотографии с того самого события. Ее прическу украшал традиционный белый бант, он был размером едва ли не с ее голову. А после торжественной линейки весь класс повели в студию, где каждому делали фотографии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Валерия дала совет по преодолению кризиса в отношениях.

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