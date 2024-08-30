«75 тысяч боевиков»: ЕС установил план по тренировке ВСУ до конца 2024 года

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 46 0

Боррель: ЕС планирует подготовить 15 тысяч боевиков ВСУ до конца 2024 года

«75 тысяч боевиков»: ЕС установил план по тренировке ВСУ до конца 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боррель напомнил о необходимости разблокировать 6,6 миллиардов евро военной помощи для Киева.

Министры обороны стран-членов Европейского союза решили обучить 15 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца 2024 года. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам саммита глав Минобороны членов ЕС.

«Мы подготовили уже 60 тысяч украинских военных, но мы решили повысить эту цель до 75 тысяч», — прокомментировал итоги заседания глава европейской дипломатии.

Союз намерен открыть в Киеве некий центр по координации обучения украинских боевиков. Задачи этой организации Боррель раскрывать не стал. Он также подчеркнул, что тренировки ВСУ будут проходить не на территории самой Украины, но очень близко к ее границам.

Боррель в очередной раз поднял вопрос о разблокировке 6,6 миллиарда евро военной помощи Украине, которые содержатся на счету Европейского фонда мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жозеп Боррель признал Евросоюз частью конфликта на Украине. По его словам, от результатов специальной военной операции будет зависеть безопасность ЕС.

+23° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

Последние новости

20:05
Процедура ЭКО в США может стать бесплатной
19:49
«Почувствуют сразу»: ответ на удары европейским оружием по России будет жестким
19:35
Мария Погребняк официально вышла замуж за неделю до родов
19:21
Ковальчук рассказал о методике признания земель пригодными для виноградников
19:11
Проверяйте чаты и ограничьте доступ к данным: безопасность для детей в интернете
19:00
SHAMAN о своей спутнице на «Новой волне»: «Мы знакомы с X века»

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
«Красивая точка»: IOWA рассказала о последней роли в кино «Пухляша» Красилова
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака