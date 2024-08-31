Оставить еще на разок? Сколько можно использовать одноразовую бритву

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Дерматовенеролог Анпилогова: пользоваться одноразовой бритвой желательно раз

Оставить еще на разок? Сколько можно использовать одноразовую бритву

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Порой выкинуть в мусорное ведро станок после первого раза жалко. Но безопасно ли повторное применение?

Одноразовым станком можно пользоваться, как это делают многие россиянки, несколько раз, заявила врач-дерматовенеролог Екатерина Анпилогова в интервью изданию «Доктор Питер». Однако после следует избавиться от лезвия навсегда.

«В принципе, одноразовыми станками можно бриться дважды, максимум трижды, но это не рекомендуется. Одноразовые станки предназначены для одного использования, поэтому с каждым разом качество бритья будет ухудшаться», — пояснила специалист.

Если же использовать бритву более двух-трех раз, можно заметить, как лезвие затупилось, а после процедуры кожа стала раздраженной.

«Бритвенный ожог проявляется в виде покраснения, зуда и раздражения. Тупые лезвия могут также вызвать порезы и вросшие волосы», — предупредила врач.

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