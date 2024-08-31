Необычное открытие: в янтаре обнаружили хвост динозавра, покрытый перьями

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

IFL Science: в Китае в янтаре нашли хвост динозавра, покрытый перьями

Необычное открытие: в янтаре обнаружили хвост динозавра, покрытый перьями

Фото: www.globallookpress.com / fotototo

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Невероятную находку продавали на рынке как простую безделушку.

В Китае ученые в янтаре случайно обнаружили хвост динозавра, покрытый перьями. Его принесла китаянка Линда Син с местного рынка, на котором та купила его как безделушку, сообщило IFL Science.

Случилось это еще в 2015 году. Тогда Син отправилась на рынок в Мьянму, где и заприметила необычный янтарь. Он был отполирован и готов к продаже. Палеонтолог приобрела его, но, заподозрив странное, решила отдать в Институт палеонтологии. Там исследователи провели ряд тестов и выяснили, что внутри янтаря находится не растение, а хвост целурозавра.

«Внутри сохранился хвост молодой особи, состоящий из восьми позвонков; они окружены перьями, которые сохранились в 3D и с микроскопическими подробностями. При этом позвонки не слиты в стержень или пигостиль, как у современных птиц и их ближайших родственников», — пояснил ученый Райан Маккеллар.

Ученые предположили, что в янтарь динозавр мог попасть еще при жизни, а после так и не выбрался оттуда. Именно поэтому его хвост так хорошо сохранился.

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