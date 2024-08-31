Нашел замену папе: принц Гарри нашел поддержку в знакомом Маркл

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

OK! : принц Гарри нашел замену Карлу III в лице знакомого Маркл

Нашел замену папе: принц Гарри нашел поддержку в знакомом Маркл

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

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Герцог Сассекский в очередной раз показал родственникам, что они в его жизни ничего не значат и мириться с ними он не собирается.

Принц Гарри, который уже не первый год находится в контрах со всей королевской семьей Великобритании, недавним своим поступком показал — мириться и делать шаги навстречу родным он не собирается. О новых поступках принца Гарри, отдалившего еще больше от семьи, рассказал журнал OK!.

Как сообщили журналисты, принц Гарри нашел замену своему папе и по сути он ему уже больше не нужен. Место Карла III занял супруг актрисы Кэтрин Макфи. Дэвид Фостер. Именно он помогал принцу Гарри и жене Меган Маркл, когда те пытались обустроиться сначала в Канаде, а после и в США. Поэтому с Фостером у него сложились не менее теплые отношения, чем с ворчливым папой.

«Они теперь как отец и сын», — рассказала Макфи.

Причем свела принца Гарри с Фостером Маркл. Она давно знает музыканта и продюсера. Поэтому убеждена — посторонний человек поможет лучше кровных родственников…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в королевской семье были против брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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