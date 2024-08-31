«Он парень с характером»: Татьяна Терешина о встрече с Андреем Губиным

Певица надеется, что когда-нибудь артист сможет снова выступить на сцене и исполнить свои хиты.

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина встретилась с певцом Андреем Губиным шесть лет назад после того, как узнала об его болезни. Несмотря на состояние, он практически не изменился. Об этом она сообщила 5-tv.ru во время мощного камбэка фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

Шесть лет назад Терешина приняла участие в шоу на одном из федеральных каналов, где был Губин. По ее словам, она пошла туда только ради того, чтобы встретиться с ним и узнать о его самочувствии.

После съемок им удалось наедине побеседовать в гримерке. Несмотря на жизненные обстоятельства, Губин не стал подавленным или потерянным. Певица увидела в нем те черты, которые были раньше.

«Он парень с характером. И все это я в нем увидела. То есть он не поменялся. Просто какая-то болезнь к нему прицепилась. И с этим проблемы только», — поделилась Терешина.

Певица, как и остальные, была рада, что у Губина появились отношения. И она надеется, что в его жизни постепенно все наладится. Она не оставляет надежду, что когда-нибудь он сможет снова вернуться на сцену.

«Это прекрасно. Дай Бог, чтобы было только лучше», — ответила она.

Также недавно звезды эстрады исполнили хиты Губина во время международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Губин признался, что ему нравится, как обыграли его песни и совершенно не чувствует ревности. Терешина уверена, что артист действительно остался доволен.

«Мне кажется это прикольно. Особенно, когда ты их спел, когда они уже отгремели, отработали. Когда ты видишь это заново — это классно. Это как кто-то любит твоих детей», — сказала Терешина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Андрей Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни.