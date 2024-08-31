«Застрелили в спину»: ВСУ напали на храм в Курской области и убили убегавшего монаха

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

ВСУ застрелили в спину послушника храма в ходе атаки на Курскую область

«Застрелили в спину»: ВСУ напали на храм в Курской области и убили убегавшего монаха

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Курская область Спецоперация

Боевики расстреляли монахов прямо во время богослужения.

Первым объектом, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при нападении на Курскую область, стал Горнальский мужской монастырь. Об этом протоиерей Олег Чебанов рассказал в беседе с ТАСС.

«Первое, что они разбомбили и что было под их прицелом, это был храм Горнальского мужского монастыря. И в это время там как раз шло богослужение, и когда монахи прятались, и когда они выехали, одного из послушников застрелили просто в спину», — поделился Чебанов.

По мнению протоиерея, это ситуация как нельзя лучше показывает, что против российской армии «сражаются нелюди».

В завершении Чебанов заявил, что Россия точно победит в этой битве, поскольку добро всегда побеждает зло.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ продолжают наносить беспорядочные удары по территории Курской области. Спасатели ежедневно находят взрывные устройства в гражданских районах.

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