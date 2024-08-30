«Наносят беспорядочные удары»: ВСУ продолжают бить по жителям Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 10 0

МЧС: ВСУ наносят беспорядочные удары по жителям Курской области

«Наносят беспорядочные удары»: ВСУ продолжают бить по жителям Курской области

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Только за вчерашний день спасатели обезвредили шесть взрывоопасных предметов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить беспорядочные удары по жителям Курской области. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров в ходе пресс-брифинга.

«ВСУ продолжают нанесение беспорядочных ударов по мирным жителям Курской области», — прокомментировал сложившуюся в регионе ситуацию Шаров.

Он также подчеркнул, что взрывотехники ежедневно находят на территории региона опасные для жизни мирных граждан предметы, которые ВСУ запускают по курским городам и селам.

По словам Шарова, за минувшие сутки сотрудникам МЧС удалось уничтожить в Курской области шесть взрывоопасных предметов, а всего за время боевых действий спасатели обнаружили и обезвредили 300 боеприпасов.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ показала кадры задержания колумбийцев, подозреваемых в наемничестве и участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

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