Напавшие на свадебный автобус четверо мужчин задержаны в Щелково

Полиция задержала четверых мужчин, которые напали на свадебный автобус и побили в нем стекла.Об этом сообщила официальный представитель МВД России в своем Telegram-канале.

«Передвигающиеся на внедорожнике мужчины остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки стекла попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние», — напомнили детали случившегося в МВД.

Инцидент произошел на улице Центральная в подмосковном Щелково. Мужчины побили стекла при помощи палок, а потом сели назад в свой автомобиль и скрылись с места происшествия. Что стало причиной конфликта — пока неизвестно.

Как уточнила Волк, четверых нападавших удалось оперативно задержать. Ими оказались мужчины в возрасте от 24 до 33 лет.

По факту произошедшего Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по статье о статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

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