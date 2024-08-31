Двое детей пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 под Владикавказом

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

На борту находились 13 пассажиров и два пилота.

Двое детей пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 под Владикавказом

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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На окраине Владикавказа совершил жесткую посадку самолет Ан-2. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пилот воздушного судна самостоятельно обратился в службу спасения и рассказал о произошедшем, но точную локацию объяснить не смог. Для определения места происшествия с аэродрома ДОСААФ вылетел еще один самолет. В ходе разведки было выяснено, что Ан-2, совершивший жесткую посадку, находится между селениями Майрамадаг и Кобан.

По предварительной информации, на борту самолета находились 15 человек, среди них: 10 парашютистов, двое детей, их отец и два пилота. Когда самолет начал падать, парашютисты успели эвакуироваться.

Травмы получили пять человек, включая двоих детей. У 11-летней девочки травма ноги, а у ее 11-летнего брата — щеки. Отмечается, что дети страдают коклюшем.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Предварительно, в результате случившегося никто не погиб. Тяжелых травм пассажиры и экипаж также не получили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолета Ми-8 с туристами на борту.

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Двое детей пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 под Владикавказом

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