Пропавшую в Турции российскую туристку нашли мертвой

Пропавшую две недели назад в Турции российскую туристку Наталью Сомову нашли мертвой, спустя две недели поисков. Тело обнаружили в турецком курортном районе Мугла, сообщает газета Milliyet.

«В результате поисков российской туристки Натальи Сомовой, которая 17 августа ушла из отеля, где остановилась, в районе Мармарис в Мугле и не вернулась, сегодня был найден ее мобильный телефон, а затем и безжизненное тело», — сообщила газета.

Тело девушки обнаружила команда береговой охраны. Вытащила из моря и доставила на сушу. Издание Milliyet уточнило, что сейчас ведется масштабное расследование. Точная причина смерти Натальи Сомовой будет установлена после вскрытия тела.

Наталья Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из своего отеля на прогулку, но так и не появилась. 19 августа Сомова должна была вернуться в Россию. Об исчезновении девушки администрации отеля и представителям туроператора сообщили близкие погибшей.

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