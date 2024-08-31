Пропавшую в Турции российскую туристку нашли мертвой

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 62 0

Спустя 14 дней после исчезновения тело Натальи было найдено.

Пропавшую в Турции российскую туристку нашли мертвой

Фото: Reuters / Salvatore La Porta

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Пропавшую две недели назад в Турции российскую туристку Наталью Сомову нашли мертвой, спустя две недели поисков. Тело обнаружили в турецком курортном районе Мугла, сообщает газета Milliyet.

«В результате поисков российской туристки Натальи Сомовой, которая 17 августа ушла из отеля, где остановилась, в районе Мармарис в Мугле и не вернулась, сегодня был найден ее мобильный телефон, а затем и безжизненное тело», — сообщила газета.

Тело девушки обнаружила команда береговой охраны. Вытащила из моря и доставила на сушу. Издание Milliyet уточнило, что сейчас ведется масштабное расследование. Точная причина смерти Натальи Сомовой будет установлена после вскрытия тела.

Наталья Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из своего отеля на прогулку, но так и не появилась. 19 августа Сомова должна была вернуться в Россию. Об исчезновении девушки администрации отеля и представителям туроператора сообщили близкие погибшей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП в которое попала жена Дибирова в Турции.

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