Три ребенка сгорели заживо при пожаре в Подмосковье
Трагедия произошла в деревне Юрцово.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Telegram / ГСУ СК России по Московской области / gsuskmosobl; 5-tv.ru
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Три ребенка погибли и еще пять детей пострадали при пожаре в Московской области. Об этом сообщили в МЧС России.
«К сожалению, погибли дети: мальчик 5 лет, девочки 4 и 3 года», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Пожар произошел в деревне Юрцово.
Всего с места пожара в больницу были госпитализированы семь человек — среди них пять детей и двое взрослых. Все они являются родственниками.
Трагедия произошла в подмосковной деревне Юрцово, уточнили в МЧС. Пожар начался в многоквартирном доме и охватил квартиру на четвертом этаже. К его ликвидации были привлечены 52 сотрудника и 19 единиц техники. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров.
По факту пожара, при котором пострадала многодетная семья, возбуждено уголовное дело.
В ГСУ СК РФ по Московской области добавили, что мать, которая была госпитализирована в больницу, скончалась от полученных ожогов.
На месте работают следователи и криминалисты. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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