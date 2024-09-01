Три ребенка сгорели заживо при пожаре в Подмосковье

Три ребенка погибли и еще пять детей пострадали при пожаре в Московской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«К сожалению, погибли дети: мальчик 5 лет, девочки 4 и 3 года», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пожар произошел в деревне Юрцово. Telegram / ГСУ СК России по Московской области / gsuskmosobl

Всего с места пожара в больницу были госпитализированы семь человек — среди них пять детей и двое взрослых. Все они являются родственниками.

Трагедия произошла в подмосковной деревне Юрцово, уточнили в МЧС. Пожар начался в многоквартирном доме и охватил квартиру на четвертом этаже. К его ликвидации были привлечены 52 сотрудника и 19 единиц техники. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров.

По факту пожара, при котором пострадала многодетная семья, возбуждено уголовное дело.

В ГСУ СК РФ по Московской области добавили, что мать, которая была госпитализирована в больницу, скончалась от полученных ожогов.

На месте работают следователи и криминалисты. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.