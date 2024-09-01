Путь для РФ открыт: на Украине назвали катастрофическую цену для ВСУ за провал под Курском
Депутат Дубинский: обвал фронта в ДНР пропустит РФ в Днепропетровскую область
Фото: © РИА Новости
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Глава киевского режима Владимир Зеленский хотел добиться своих целей, напав на регион России, но сделал только хуже.
Обвал украинского фронта в Донецкой Народной Республики после провального вторжения в Курскую область откроем армии России дорогу на Днепропетровскую область. Об этом завил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Если эта операция с войсковой точки зрения задумывалась для отвлечения российских войск с Донецкого фронта — этого результата добиться не удалось. <…> Обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой», — написал он в Telegram-канале.
Операция Киева в Курской области, считает Дубинский, — это лишь PR-акция, нацеленная на поднятие личного рейтинга президента* Украины Владимира Зеленского, который родился в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Однако таким образом киевский режим поставил под угрозу новые территории Незалежной.
«Решения такого рода, которые ведут к удовлетворению болезненных амбиций одного человека за счет страны и людских жизней, — ведут к катастрофе», — отметил Дубинский.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский напал на Курскую область, чтобы набрать пленных для обмена. Однако Россия обсуждать свою территорию не намерена.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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