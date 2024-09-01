«Уже 7306-й день»: родственники и одноклассники провели линейку во дворе школы Беслана

Эта боль объединяет большое количество людей, которые вот уже два десятилетия приходят на место трагедии.

Во дворе школы № 1 в Беслане одноклассники и родственники провели линейку, которая так и не состоялась 20 лет назад из-за теракта. Об этом передает с места событий корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Сегодня во дворе первой бесплановой школы проводят ту самую линейку, которая не состоялась в 2004-м. С портретами своих погибших одноклассников стоят заложники. Первый класс, второй, третий, пятый и до 11», — сказал он.

Бывшие одноклассники строем зашли в спортзал, после чего возложили цветы возле имен погибших.

Эта боль объединяет большое количество людей. Они приходят в школу проститься с родными, которых потеряли в теракте в 20 лет назад. Зоя Хамицаева — мать и бабушка, потерявшая семью в этом страшном теракте. Она считает дни, когда видела последний раз свою дочь, внучку и внука, а также зятя.

«Как они от меня ушли, уже 7306 день… Как вот это переносить, я не знаю. У меня сил нет уже. Хоть буду ползать, буду приходить. Другой дороги у меня уже нет», — сказала женщина.

В этой трагедии потеряла свою 14-летнюю дочь и Фатима Мамаева. По ее словам, с тех пор в жизни ничего не изменилось, а единственным спасением является работа в школе-интернате.

«Сюда хожу, на кладбище хожу. Отец тоже после нее (дочери. — Прим. ред.) сразу ушел из этой жизни», — поделилась Мамаева.

Террористы захватили школу № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки. Тогда 32 злоумышленника в течение нескольких дней удерживали в заминированном здании более одной тысячи заложников. Им не давали еду и воду.

Два взрыва раздались в здании 3 сентября. Тогда дети стали разбегаться, а боевики стреляли им в спины. Российские силовики начали операцию по спасению заложников. Жертвами трагедии стали 334 человека, из которых 186 — дети.

В День памяти жертв терроризма президент, 20 августа, президент России Владимир Путин посетил Беслан. Он пришел в школу, оставил красные розы и зажег свечу. А на территории мемориала «Город ангелов», где покоятся погибшие дети и взрослые, возложил цветы к памятнику «Древо скорби» и встал на колени.

Путин также почтил память погибших при штурме школы силовиков, возложив цветы к памятнику бойцам спецназа «Альфа» и «Вымпел».

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