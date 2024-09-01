«Главное — не роботы»: экс-полузащитник Мостовой назвал сроки появления в футболе трансгендеров

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Мостовой: через десять лет в футболе появятся трансгендеры

«Главное — не роботы»: экс-полузащитник Мостовой назвал сроки появления в футболе трансгендеров

Фото: © РИА Новости / Maksim Konstantinov

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Этим видом спорта занимаются только живые люди, подчеркнул он.

Трансгендеры в футболе могут появиться уже через десять лет. Такое предположение высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

«Слышал, на Паралимпиаду допустили спортсмена-трансгендера. Допускаю, что лет через десять они в футболе могут появиться. Что поделать. Главное, чтобы роботы не появились. В науке — пожалуйста. Но в футбол играют живые люди», — сказал он.

Мостовой добавил, что футбол превратился в науку, но невозможно вырастить талантливого футболиста. Сегодня спортсмены могут все что угодно есть и пить, но все равно есть сильные и слабые, талантливые, плохие и бездарные. Так всегда было и будет, считает экс-полузащитник.

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