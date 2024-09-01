«Я засранец»: Шура рассказал о выборе дизайна новой квартиры

Недвижимость располагается в самом центре столицы.

Певец Шура предпочитает жить в квартире, оформленной в темные тона. Об этом он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru во время мощного камбэка фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

Артисту нравятся небольшие уютные квартиры вместо особняков. Не так давно он купил вторую квартиру в центре Москвы. Недвижимость обошлась ему в сумму около 70 миллионов рублей. Жилье было полностью готово к заселению еще до покупки Шурой.

Певец признался, что полученный ремонт «под ключ» его полностью устроил. Он не раскрыл деталей, но поделился, что не приемлет светлые тона из-за их маркости.

«Я ненавижу белые стены. Я ненавижу белую мебель, вообще все, что белое. Я засранец. Я засру за один месяц. Я: темненькое, серенькое, коричневое», — рассказал Шура.

Несколько лет назад Шура лишился трехкомнатной квартиры за 45 миллионов рублей после 15 лет жизни в ней. Он недостаточно внимательно ознакомился с документами при оформлении. В результате роковой ошибки артиста, мошенники заполучили жилье.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что песня Шуры «Твори добро» вошла в школьные учебники.