Общественные деятели Германии призвали прекратить огонь на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

В ФРГ просят Берлин и Париж выступить за прекращение огня на Украине

Общественные деятели Германии призвали прекратить огонь на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Группа немецких политиков, ученых и журналистов заявила, что у конфликта нет военного решения и надо договариваться.

Группа общественных деятелей Германии призвала Берлин и Париж выступить за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Соответствующее открытое письмо опубликовано в газете Berliner Zeitung.

«Мы требуем: сложите оружие! Мы призываем правительство ФРГ, Францию ​​и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами. Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий», — говорится в заявлении, которое подписали 28 политиков, ученых и журналистов.

В письме подчеркивается, что безопасности можно добиться только совместными усилиями. Также авторы указывают на ежедневное увеличение «ядерной пропасти» и отсутствие военного решения у конфликта на Украине.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что противники переговоров между Москвой и Киевом должны отдавать себе отчет в тяжелых последствиях своей политики.

Глава МИД отметил, что Россия давно поднимает тему возможных переговоров​​​ с Украиной, и чем дольше они будут откладываться, тем труднее будет договариваться.

Лавров напомнил, что в Стамбуле, через месяц после начала СВО, договориться было очень легко, однако тогда ни Украина, ни ее западные партнеры этого не хотели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что индийский премьер-министр Нарендра Моди отверг предложение Киева провести вторую международную конференцию по урегулированию украинского кризиса на территории его страны.

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