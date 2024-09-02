Всеобщая скорбь: в Беслане зажгли свечи в память о жертвах теракта
В Беслане зажгли свечи в память о жертвах теракта
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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В Северной Осетии на время «вахты памяти» отменили школьные линейки и занятия.
Жители России в эти дни вспоминают жертв самой страшной трагедии в современной истории нашей страны. Двадцать лет назад в Беслане террористы захватили заложников в школе номер один. Боевики удерживали детей, их родителей и учителей в заминированном спортзале. Больше трех сотен человек оттуда так и не вышли.
В Северной Осетии сейчас проходит траурная «вахта памяти». В ней принимают участие местные жители, волонтеры, политики, гости региона и сами участники тех жутких событий.
На месте трагедии этой ночью зажгли сотни свечей. Их выставили у мемориальной плиты, где высечены фамилии и имена тех, для кого тот день оказался роковым.
По всему региону сегодня отменили школьные линейки, а ученики приступят к занятиям в середине недели, когда завершатся траурные мероприятия.
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