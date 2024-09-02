Всеобщая скорбь: в Беслане зажгли свечи в память о жертвах теракта

Эфирная новость 14 0

В Беслане зажгли свечи в память о жертвах теракта

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Северной Осетии на время «вахты памяти» отменили школьные линейки и занятия.

Жители России в эти дни вспоминают жертв самой страшной трагедии в современной истории нашей страны. Двадцать лет назад в Беслане террористы захватили заложников в школе номер один. Боевики удерживали детей, их родителей и учителей в заминированном спортзале. Больше трех сотен человек оттуда так и не вышли.

В Северной Осетии сейчас проходит траурная «вахта памяти». В ней принимают участие местные жители, волонтеры, политики, гости региона и сами участники тех жутких событий.

На месте трагедии этой ночью зажгли сотни свечей. Их выставили у мемориальной плиты, где высечены фамилии и имена тех, для кого тот день оказался роковым.

По всему региону сегодня отменили школьные линейки, а ученики приступят к занятиям в середине недели, когда завершатся траурные мероприятия.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Всеобщая скорбь: в Беслане зажгли свечи в память о жертвах теракта
7:44
Весна красна цветами, а осень — пирогами: 5 самых вкусных рецептов
7:30
Бойцы отрабатывают тактику захвата окопов противника. Лучшее видео из зоны СВО
7:06
ТОП-7 роковых женщин, оставивших след в сердце Киану Ривза
6:50
«Боль и позор моей жизни»: Дана Борисова о рисках экспериментов со внешностью
6:36
Вещественное доказательство: в РФ наладят выпуск дефицитного сырья для стройматериалов

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
«Гиацинт» разгромил вражескую САУ на северском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака