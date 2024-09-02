Капучино с менингитом: какие опасные бактерии обитают в кофемашинах

Резервуар с молоком далеко не единственный их «дом».

Вызывающие менингит энтерококки могут обитать в самых влажных узлах кофемашины, где скапливаются остатки кофейной гущи. Об этом в комментарии NEWS.ru рассказала биолог Ирина Лялина.

«Кофемашина часто работает в режиме нон-стоп, при этом сотрудники и обслуживающий персонал могут пренебречь чисткой данного прибора. Хотя в кофемашинах могут завестись и размножиться различные бактерии — ацинетобактеры, кокки, бациллы, плесень, грибки, дрожжи», — подчеркнула специалист.

Лялина призвала не оставлять воду и молоко в резервуарах кофемашины — важно промывать, просушивать и дезинфицировать их. Опасные остатки кофейной гущи скапливаются также в капсульной камере и на кофейном фильтре.

Эксперт подчеркнула, что различные грибки и бактерии устойчивы к высоким температурам, которые характерным кофемашинам. То есть нагрев до 96 градусов Цельсия их не уничтожит.

Вызывающие менингит энтерококки, которые содержатся в кофейной гуще, несут угрозу для жизни человека, предупредила биолог. Они не только провоцируют кишечные расстройства и болезни мочеполовой системы, но и вызывают осложнения вроде глухоты и эпилепсии. Избежать всего этого поможет тщательное обслуживание кофемашины и поддержание чистоты, отметила Лялина.

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