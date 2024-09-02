Депутат Бабаков: Совбез ООН может обдумать признание Украины страной-террористом
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
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Этот вопрос будет обдумываться на основе запросов от африканских государств.
Совет Безопасности ООН может рассмотреть вопрос о признании Украины страной-террористом. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Александр Бабаков в беседе с РИА Новости.
«Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством», — сказал он.
Как подчеркнул Бабаков, Украина своим вмешательством в дела других стран нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленных в Уставе ООН.
Кроме того, прежде главы МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера написали письменное обращение в Совбез ООН — они осудили поддержку терроризма Украиной и попросили принять меры в отношении страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что антироссийская политика Запада стала причиной трагедии на Украине. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, в западных странах продолжают рассматривать киевский режим в качестве инструменты борьбы с Россией.
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