«Тщательно рассмотрят»: в Совбезе ООН могут признать Украину страной-террористом

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Депутат Бабаков: Совбез ООН может обдумать признание Украины страной-террористом

«Тщательно рассмотрят»: в Совбезе ООН могут признать Украину страной-террористом

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Этот вопрос будет обдумываться на основе запросов от африканских государств.

Совет Безопасности ООН может рассмотреть вопрос о признании Украины страной-террористом. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Александр Бабаков в беседе с РИА Новости.

«Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством», — сказал он.

Как подчеркнул Бабаков, Украина своим вмешательством в дела других стран нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленных в Уставе ООН.

Кроме того, прежде главы МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера написали письменное обращение в Совбез ООН — они осудили поддержку терроризма Украиной и попросили принять меры в отношении страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что антироссийская политика Запада стала причиной трагедии на Украине. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, в западных странах продолжают рассматривать киевский режим в качестве инструменты борьбы с Россией.

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