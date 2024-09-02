«Возникают проблемы»: Путин рассказал школьникам о вреде электронных сигарет

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Путин: молодежь считает вейпы модными, но они вредны для здоровья

Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства напомнил, что такая привычка — вовсе не безобидна.

Молодые люди считают курение электронных сигарет крутым и модным, но на самом деле такая привычка серьезно бьет по здоровью. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном» для учеников школы № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Многие — особенно молодые — люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, что это круто — курить электронные сигареты. Но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, с общим физическим состоянием», — сказал глава государства.

Также появляются проблемы с иммунитетом, ведь в легкие попадают различные болезнетворные микроорганизмы. Более того, снижается и репродуктивная функция, это касается и мужчин, и женщин. То есть шансы иметь детей в будущем падают.

На днях Минздрав России предупредил о новой болезни, которую вызывает использование вейпов и электронных сигарет. EVALI похожа симптомами на коронавирус. В частности, одним из первых симптомов этой болезни является нарушение пищеварительной системы человека.

Ранее 5-tv.ru писал в Минздраве раскрыли масштаб угрозы новой болезни вейперов. Там отметили, что большинству пациентов требуется госпитализация. Пострадавшие сталкиваются не только с поражением сердца, но и сосудов.

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