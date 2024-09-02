«Соответственно возрасту»: 93-летний Краско не может передвигаться без помощи

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 26 0

KP.RU: 93-летний актер Иван Краско не способен ходить без поддержки помощницы

«Соответственно возрасту»: 93-летний Краско не может передвигаться без помощи

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Поддерживает возрастного актера молодая сиделка.

Народный артист РФ Иван Краско приехал на выставку художника Никаса Сафронова в сопровождении молодой помощницы Дарьи. Вместе их видят далеко не первый раз. Об этом пишет KP.RU.

«Чувствую себя соответственно возрасту. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Сегодня нашел силы прийти на мероприятие к Никасу Сафронову», — ответил он журналистам издания.

Краско добавил, что Сафронов — его «большой друг». Именно поэтому звонок художника и последующее приглашение на мероприятие обрадовало 93-летнюю звезду. Краско признался, что ему было крайне приятно.

Отмечается, что знаменитый актер лишь раз поднялся с кресла, на котором он просидел почти всю официальную часть мероприятия в Петропавловской крепости. Журналисты подметили, что Краско встал на ноги, только чтобы поздороваться с Никасом Сафроновым и народным артистом РСФСР Михаилом Боярским.

Примечательно, что молодая помощница Дарья неизменно сопровождает Краско последние два года. Она всюду поддерживает актера, например, на выставке Сафронова она помогла ему перешагнуть красную дорожку. Причем на протяжении всего мероприятия девушка держала актеру за руку.

Ранее 5-tv.ru писал, почему 93-летнего Ивана Краско госпитализировали в реанимацию в конце весны. Причем до этого сообщалось, что актер плохо перенес коронавирус и микроинсульт.

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