«Пульсирующий звук»: застрявший на МКС корабль Starliner начал издавать странный шум

Астронавты не могут понять, с чем это может быть связано.

Корабль Boeing Starliner, который застрял на Международной космической станции (МКС), стал издавать странные звуки. Об этом сообщает издание Ars Technica со ссылкой на запись диалога астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами в Хьюстоне.

«У меня вопрос по поводу Starliner. Через динамик идет странный звук… Не знаю, что его издает», — сказал он диспетчеру.

Астронавт считает, что этот звук может быть вызван неполадкой в соединении корабля МКС. Дальше Уилмор поднес микрофон к источнику и попросил диспетчеров послушать его.

«Да… мы услышали. Такой пульсирующий звук, почти как гидролокатор», — ответил диспетчер.

Он пообещал выяснить, откуда и почему появился этот звук. Также в издании добавили, что разговор астронавта с ЦУП перехватил метеоролог Роб Дейл из штата Мичиган (США). Он и опубликовал эту запись в интернет.

Сейчас Boeing намерен вернуть на Землю свой проблемный корабль Starliner. Заберут его 6 сентября для посадки в космической гавани Уайт-Сэндс на юге штата Нью-Мексико. Уильямс и еще другой астронавт Бутч Уилмор должны были вернуться на Землю на Starliner, но они останутся на МКС. В НАСА сочли слишком рискованным сажать их в этот корабль.

Последнее время вокруг Boeing скандалы разгораются один за другим. Самолеты авиагиганта становятся участниками происшествий. Так, один из бортов экстренно сел в США — во время взлета у него оторвалась крышка двигателя. В январе у еще одного пассажирского судна Boeing в воздухе отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

Обвинивший компанию в некачественной сборке самолетов бывший инженер Boeing Джон Барнетт был найден мертвым. Позже внезапно умер еще один информатор Джошуа Дин. Он накануне смерти заявил о некачественной сборке самолетов 737 MAX.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж МКС поделился уникальными кадрами северного сияния. Видео сделано с высоты 400 километров над Землей.