Смертоносная красота: врач посоветовал отказаться от декоративных брекетов

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Стоматолог Блюмкин: декоративные брекеты могут нанести серьезный вред здоровью

Смертоносная красота: врач посоветовал отказаться от декоративных брекетов

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Безобидное на первый взгляд украшение может в прямом смысле стать причиной летального исхода.

В последнее время среди молодежи появился новый тренд — накладные брекеты. Стоматолог и хирург-имплантолог Игорь Блюмкин рассказал изданию aif.ru о возможных рисках для здоровья, связанных с модным увлечением подростков.

Фальш-брекеты представляют собой декоративное украшение из «замочков» и проволок, которое крепится к зубам с помощью клея. По словам эксперта, подобные «безделушки» не являются медицинскими изделиями и, следовательно, могут повредить десны и слизистые оболочки полости рта.

Обычно такие брекеты устанавливаются либо самостоятельно, либо неквалифицированным специалистом, из-за чего и существует риск постоянной механической травматизации. Что в итоге может привести к хроническому воспалению из-за ссадин и язвочек, а также вызвать отеки и даже новообразования.

Кроме того, вызывают сомнения материалы, из которых изготавливаются декоративные брекеты. Дело в том, что они не проходят никаких сертификаций. И тот же дешевый клей может повреждать эмаль содержать токсичные вещества, а металл — ядовитые соединения, например, свинец или никель. Все это грозит серьезными проблемами: от сильнейшей зубной боли до возникновения пульпитов и гибели нервного пучка.

А металл и пластмасса при тесном и длительном контакте с организмом человека могут вызвать аллергические реакции разных форм: контактный дерматит, экзему, крапивницу и даже анафилактический шок, который опасен летальным исходом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал школьникам о вреде электронных сигарет.

+26° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Кто получит подарки от осени: гороскоп финансов на сентябрь 2024

Последние новости

18:17
«Привет» из детства: врач назвал причину раннего ожирения у мужчин
18:04
Смертоносная красота: врач посоветовал отказаться от декоративных брекетов
17:52
Собянин рассказал, какие препараты поставляют Москве по офсетным контрактам
17:44
«Пульсирующий звук»: застрявший на МКС корабль Starliner начал издавать странный шум
17:31
Владимир Путин прибыл в Монголию
17:26
«Время проходит очень быстро»: Кириенко поздравил студентов РАНХиГС с Днем знаний

Сейчас читают

Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
Усыпана бриллиантами: Рудковская рассказала о самом роскошном подарке
«Было крейзи!» — певица IOWA рассказала, как ей пришлось жить с грудным сыном в машине
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео