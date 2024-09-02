Смертоносная красота: врач посоветовал отказаться от декоративных брекетов

Безобидное на первый взгляд украшение может в прямом смысле стать причиной летального исхода.

В последнее время среди молодежи появился новый тренд — накладные брекеты. Стоматолог и хирург-имплантолог Игорь Блюмкин рассказал изданию aif.ru о возможных рисках для здоровья, связанных с модным увлечением подростков.

Фальш-брекеты представляют собой декоративное украшение из «замочков» и проволок, которое крепится к зубам с помощью клея. По словам эксперта, подобные «безделушки» не являются медицинскими изделиями и, следовательно, могут повредить десны и слизистые оболочки полости рта.

Обычно такие брекеты устанавливаются либо самостоятельно, либо неквалифицированным специалистом, из-за чего и существует риск постоянной механической травматизации. Что в итоге может привести к хроническому воспалению из-за ссадин и язвочек, а также вызвать отеки и даже новообразования.

Кроме того, вызывают сомнения материалы, из которых изготавливаются декоративные брекеты. Дело в том, что они не проходят никаких сертификаций. И тот же дешевый клей может повреждать эмаль содержать токсичные вещества, а металл — ядовитые соединения, например, свинец или никель. Все это грозит серьезными проблемами: от сильнейшей зубной боли до возникновения пульпитов и гибели нервного пучка.

А металл и пластмасса при тесном и длительном контакте с организмом человека могут вызвать аллергические реакции разных форм: контактный дерматит, экзему, крапивницу и даже анафилактический шок, который опасен летальным исходом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал школьникам о вреде электронных сигарет.