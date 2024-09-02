Собянин рассказал, какие препараты поставляют Москве по офсетным контрактам

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

В основном это лекарства для лечения онкологических, кардиологических и аутоиммунных заболеваний.

Собянин рассказал, какие препараты поставляют Москве по офсетным контрактам

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Больницы и поликлиники Москвы получили свыше 2,4 млн упаковок лекарств по офсетным контрактам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В соответствии с условиями таких контрактов, инвесторы локализуют производства в столице. В свою очередь, город гарантирует закупку определенной доли выпускаемой ими продукции.

«Почти половина заключенных в Москве офсетов приходится на фармацевтическую отрасль. По трем договорам уже поставляются препараты», — написал Собянин.

По словам мэра, в основном речь идет о лекарствах для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний. Заключены также контракты на производство и поставку противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков.

Основная часть предприятий, с которыми заключены офсетные контракты, работают в особой экономической зоне «Технополис Москва», добавил Собянин.

В июне мэр анонсировал планы строительства на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» нового биотехнологического комплекса по производству лекарственных препаратов. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2024 подписали Сергей Собянин и совладелец АО «Россиум Био» Сергей Судариков.

«Современный биотехнологический комплекс сможет производить лекарства по 13 международным непатентованным наименованиям», — рассказал Сергей Собянин.

Площадь производственного комплекса составит около 38 тыс. кв. м, там появится 1100 новых рабочих мест. Инвестиции в строительство составят 43,7 млрд руб. Запуск производства намечен на первый квартал 2028 года.

На предприятии планируется наладить выпуск лекарственных препаратов, в том числе, на основе моноклональных антител, соединителей антител и генотерапевтических препаратов.

+26° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Кто получит подарки от осени: гороскоп финансов на сентябрь 2024

Последние новости

18:17
«Привет» из детства: врач назвал причину раннего ожирения у мужчин
18:04
Смертоносная красота: врач посоветовал отказаться от декоративных брекетов
17:52
Собянин рассказал, какие препараты поставляют Москве по офсетным контрактам
17:44
«Пульсирующий звук»: застрявший на МКС корабль Starliner начал издавать странный шум
17:31
Владимир Путин прибыл в Монголию
17:26
«Время проходит очень быстро»: Кириенко поздравил студентов РАНХиГС с Днем знаний

Сейчас читают

Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
Усыпана бриллиантами: Рудковская рассказала о самом роскошном подарке
«Было крейзи!» — певица IOWA рассказала, как ей пришлось жить с грудным сыном в машине
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео