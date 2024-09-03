Тренировка для памяти? Зачем дети учат стихи в школе и почему это важно

Количество прочитанного наизусть материала позитивно сказывается на умственных способностях. Как же привить ребенку любовь к поэзии?

Родители, которые заставляют ребенка учить стихи, не проявляют по отношению к нему эмоционального насилия. Клинический психолог Маргарита Алексеева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о пользе заучивания текстов наизусть.

Рассеянное внимание школьника и трудности с самостоятельной подготовкой домашнего задания связаны с количеством усвоенного на уроках литературы материала, в частности, с умением пересказывать тексты и учить стихотворения, отметила специалист.

«Внимание и память — это высшие психические функции. Это то, что производит наша психика. Чтобы производство внимания и памяти как функция, как продукт, было качественное, этот процесс требует регулярной тренировки», — объясняла Маргарита Алексеева.

Именно поэтому в школьную программу включают большое количество стихов, которые следует учить наизусть, и текстов для пересказов. Это позволяет развивать и улучшать качество памяти и внимания, добавила психолог.

Однако если ребенок не просто капризничает из-за нежелания учить стихи, а действительно испытывает большие трудности с запоминанием, Алексеева посоветовала обратиться с этой проблемой к нейропсихологу или дефектологу.

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