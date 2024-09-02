Ученые нашли микропластик в человеческом мозге

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

The Hill: ученые обнаружили микропластик в человеческом мозге

Ученые нашли микропластик в человеческом мозге

Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO/Zoonar.com/Thamrongpat The

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От проникновения в организм синтетических полимеров уже не может спрятаться ни один житель планеты.

Ученые обнаружили, что мозг современного человека на 0,5% состоит из микропластика, и уверены, что в будущем эта цифра будет расти. Об этом пишет The Hill.

В статье говорится, что исследование выявило в мозге более высокую концентрацию мелкого пластика, чем в печени или почках. При этом установлено, что количество пластика во всех органах со временем значительно вырастает.

Так, в 2024 году при посмертном вскрытии в мозгах людей в возрасте 45-50 лет обнаружили пластиковые частицы в концентрации 4,8 тысячи микрограммов на грамм, что на 50% больше, чем нашли в образцах мозга в 2016 году.

По словам ученых, объем микропластика в организме человека во многом зависит от рациона питания и места жительства. Однако проникновения во внутренние органы пластика уже не может избежать ни один человек в мире.

На днях журнал Cerebral Cortex сообщил, что ученые Университета Аалто в Финляндии обнаружили область мозга, которая отвечает за любовь. Выяснилось, что чувство зарождается в базальных ганглиях, средней лобной борозде, предклинье (участок теменной доли) и височно-теменном узле по бокам затылка. Самые же яркие вспышки были замечены, когда родители думали о своей любви к детям.

При этом активность мозга зависела не от близости любовного объекта, а от его типа. Так, чувства к незнакомцам вызвали гораздо меньшие колебания, чем представление сценариев с близкими людьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли способ помочь детям с раком мозга.

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