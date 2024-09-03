Путин призвал решить проблему аварийного жилья в России

На совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин, обсудили развитие Тувы. Благодаря росту производства в полтора раза регион имеет все шансы стать одним из крупных промышленных центров.

Кроме того, там хороший приток специалистов, ведь возводится очень много жилья, так как господдержка и льготная ипотечная ставка сильно стимулировали строительство. Это помогает решать и давнюю проблему расселения людей из ветхих домов.

«Одна из долгоиграющих проблем — это аварийное жилье. Нам эту проблему нужно решать в целом по стране и по Туве, в том числе. Я имею в виду, что уровень аварийного жилья еще очень высокий. Но есть и немало других вопросов, и Вы знаете об этом. Давайте обо всем поговорим», — заявил Путин на встрече с главой республики Владиславом Ховалыгом.

Он, в свою очередь, рассказал, что строительство в регионе выступило драйвером местной экономики.

«Этому способствовало принятие Вами решения о поддержке Тувы о введении льготной ипотеки в 2% годовых, тогда это было стартом и рождало спрос», — пояснил Ховалыг.

Уже в расширенном формате обсудили масштабные проекты, в том числе транспортные, которые еще сильнее сблизят Россию со странами Азии, в том числе Монголией, куда президент отправился с официальным визитом из Кызыла. Там самолет российского президента встретил почетный караул.