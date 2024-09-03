Боевики ВСУ атаковали храм в Белгородской области

На месте происшествия работают экстренные службы.

ВСУ атаковали с помощью беспилотников храм в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма», — написал он.

Пожарные уже ликвидировали возгорание.

Гладков подчеркнул, что в результате атаки ВСУ в области поврежден один социальный объект, а также нанесен ущерб коммерческому предприятию в Шебекино.

Кроме того, в селе Ржевка нанесен ущерб частному предприятию, в результате чего оказались повреждены три автомобиля, один из которых сгорел полностью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание детского сада в Белгороде повреждено в результате атаки ВСУ. В регионе объявлен желтый уровень террористической опасности.