Боевики ВСУ атаковали храм в Белгородской области
Гладков: купол храма горит из-за атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область
Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
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На месте происшествия работают экстренные службы.
ВСУ атаковали с помощью беспилотников храм в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма», — написал он.
Пожарные уже ликвидировали возгорание.
Гладков подчеркнул, что в результате атаки ВСУ в области поврежден один социальный объект, а также нанесен ущерб коммерческому предприятию в Шебекино.
Кроме того, в селе Ржевка нанесен ущерб частному предприятию, в результате чего оказались повреждены три автомобиля, один из которых сгорел полностью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание детского сада в Белгороде повреждено в результате атаки ВСУ. В регионе объявлен желтый уровень террористической опасности.
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