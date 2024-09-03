РФПИ инвестирует в строительство первой угольной электростанции в Монголии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Хотгор Шанага» подписали соглашение о совместных инвестициях в строительство первой угольной электростанции в Монголии. Партнерство было заключено во время визита президента России Владимира Путина в эту страну. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

Угольная электростанция будет расположена в аймаке Увс, она поможет сократить энергодефицит в Монголии. Согласно проекту, мощность объекта составит 120 мегаватт, а его строительство примерно будет стоить около 20 миллиардов рублей.

Партнеры намерены также рассмотреть и другие взаимовыгодные инвестиционные возможности для постройки в Монголии разного рода объектов.

Как заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, Монголия отличается высокими темпами экономического роста. Чтобы поддержать их, необходимы значительные энергетические мощности. Дмитриев подчеркнул, что создание новых объектов генерации создаст синергетический эффект для добывающей отрасли и других сегментов экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ договорился об инвестициях для выхода компаний РФ на рынок Азербайджана. Соответствующее соглашение было подписано в присутствии глав государств. Оно на укрепление двусторонних экономических связей и увеличение объема взаимных инвестиций между странами.