«Массовое бегство миллионов»: Украине предрекли катастрофу грядущей зимой
Die Welt: зимой люди массово сбегут с Украины без электричества
Фото: www.globallookpress.com
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Летом отсутствие света доставляет неудобства, но в морозы станет гораздо тяжелее.
Без электричества в зимний период на Украине начнется массовое бегство людей. Об этом передает Die Welt.
Отмечается, что по всей Украине происходят «веерные отключения» света. Летом они доставляют небольшие неудобства, а настоящие проблемы вызывают только в ситуациях с холодильными установками или складскими помещениями.
«Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе. <…> Начнется массовое бегство миллионов людей», — говорится в публикации.
Сегодня на Украине работает половина производственных мощностей энергии. К зиме же данная ситуация может превратиться в чрезвычайно тяжелую.
Еще в апреле жителей Украины призвали запастись электрогенераторами и пауэрбанками, ведь страну может ждать тотальный блэкаут из-за разрушенной энергетической инфраструктуры. В июне депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предупредил украинцев о длительном и регулярном отключении света зимой.
ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по всей Украине введены экстренные отключения электричества.
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