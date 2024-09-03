«Массовое бегство миллионов»: Украине предрекли катастрофу грядущей зимой

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Die Welt: зимой люди массово сбегут с Украины без электричества

«Массовое бегство миллионов»: Украине предрекли катастрофу грядущей зимой

Фото: www.globallookpress.com

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Летом отсутствие света доставляет неудобства, но в морозы станет гораздо тяжелее.

Без электричества в зимний период на Украине начнется массовое бегство людей. Об этом передает Die Welt.

Отмечается, что по всей Украине происходят «веерные отключения» света. Летом они доставляют небольшие неудобства, а настоящие проблемы вызывают только в ситуациях с холодильными установками или складскими помещениями.

«Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе. <…> Начнется массовое бегство миллионов людей», — говорится в публикации.

Сегодня на Украине работает половина производственных мощностей энергии. К зиме же данная ситуация может превратиться в чрезвычайно тяжелую.

Еще в апреле жителей Украины призвали запастись электрогенераторами и пауэрбанками, ведь страну может ждать тотальный блэкаут из-за разрушенной энергетической инфраструктуры. В июне депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предупредил украинцев о длительном и регулярном отключении света зимой.

ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по всей Украине введены экстренные отключения электричества.

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