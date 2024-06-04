Грядет блэкаут. Украинцев призвали готовиться к отключениям света зимой
Жителей Украины предупредили о длительном отключении света зимой
Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov
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Ситуация плохая уже сейчас, но будет все значительно хуже.
Граждане Незалежной должны готовиться к тому, что зимой у них будут регулярно отключать свет, причем надолго. В среднем в темноте украинцы будут проводить десять часов в сутки. Об этом предупредил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в эфире украинского телеканала.
«Это может быть среднестатистическим сценарием», — сказал он.
Нагорняк отметил, что ситуация с энергоснабжением очень тяжелая, но зимой все будет значительно хуже.
Еще в апреле жителей Украины призвали запастись электрогенераторами и пауэрбанками, ведь страну может ждать тотальный блэкаут из-за разрушенной энергетической инфраструктуры.
ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что наши войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили об экстренном отключении электричества.
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