Грядет блэкаут. Украинцев призвали готовиться к отключениям света зимой

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 28 0

Жителей Украины предупредили о длительном отключении света зимой

Грядет блэкаут. Украинцев призвали готовиться к отключениям света зимой

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

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Тема:
Спецоперация

Ситуация плохая уже сейчас, но будет все значительно хуже.

Граждане Незалежной должны готовиться к тому, что зимой у них будут регулярно отключать свет, причем надолго. В среднем в темноте украинцы будут проводить десять часов в сутки. Об этом предупредил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в эфире украинского телеканала.

«Это может быть среднестатистическим сценарием», — сказал он.

Нагорняк отметил, что ситуация с энергоснабжением очень тяжелая, но зимой все будет значительно хуже.

Еще в апреле жителей Украины призвали запастись электрогенераторами и пауэрбанками, ведь страну может ждать тотальный блэкаут из-за разрушенной энергетической инфраструктуры.

ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что наши войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили об экстренном отключении электричества.

Тема:
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