На Украине сообщили об экстренных отключениях электричества
Yasno: по всей Украине введены экстренные отключения электричества
Фото: www.globallookpress.com / Oleksii Chumachenko
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Прежде в Незалежной стали действовать графики почасового отключения энергопитания.
На всей территории Украины введены экстренные отключения света. Об этом заявил директор энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко на странице в соцсети.
«Экстренные отключения по всей стране <…> Графики не действуют. Будьте осторожны», — написал он.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанными с ними объектам энергетической инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине вводят почасовое отключение электричества. Графики будут действовать для населения и предприятий всех регионов страны.
- 2 июн
- Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Ольха»
- 2 июн
- Президент Республики Сербской заявил о препятствовании БиГ поставкам оружия Украине
- 2 июн
- Собиравший деньги для ВСУ экс-студент МГУ Гулько не планирует ехать на Украину
- 2 июн
- Российские бойцы освободили Уманское в ДНР
- 2 июн
- Бесчеловечные преступления: как ВСУ обстреляли Белгород в Международный день защиты детей
- 2 июн
- Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона над российскими территориями
- 2 июн
- При детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко
- 2 июн
- После утренних обстрелов Белгорода есть разрушения
- 2 июн
- Разгромили опорники врага. Как ВС РФ взяли «неприступные крепости» ВСУ в ДНР
- 2 июн
- Грозное оружие: как беспилотники «Орлан-30» уничтожают хваленую западную технику ВСУ
Читайте также
54%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?