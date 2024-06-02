На Украине сообщили об экстренных отключениях электричества

Прежде в Незалежной стали действовать графики почасового отключения энергопитания.

На всей территории Украины введены экстренные отключения света. Об этом заявил директор энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко на странице в соцсети.

«Экстренные отключения по всей стране <…> Графики не действуют. Будьте осторожны», — написал он.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанными с ними объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине вводят почасовое отключение электричества. Графики будут действовать для населения и предприятий всех регионов страны.