Свыше 200 пострадавших: в Кабардино-Балкарии произошла вспышка острой кишечной инфекции

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 45 0

В КБР 70 человек госпитализации из-за вспышки острой кишечной инфекции

Свыше 200 пострадавших: в Кабардино-Балкарии произошла вспышка острой кишечной инфекции

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В городе Баскан Кабардино-Балкарской Республики (КБР) произошла вспышка отстрой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

По информации ведомства, в настоящий момент в больницах находятся 70 пострадавших.

«Подросток 2008 года рождения, находившийся в реанимационном отделении, получил телемедицинскую консультацию специалистов федерального центра, и с положительной динамикой сегодня переведен в отделение», — уточнили в Telegram-канале Минздрава.

Большинство госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести и получают все необходимое лечение. При этом часть пострадавших, у которых симптомы отравления протекают в легкой форме, остаются дома.

По информации прокуратуры региона, всего в КБР от вспышки кишечной инфекции пострадали 212 человек. На фоне происходящих событий свою работу приостановили две школьные, две дошкольные организации и один колледж республики.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вспышке острой кишечной инфекции на Черкизовском мясокомбинате в Москве. Признаки нарушений обнаружили в столовой для сотрудников, продукты которой поставляла «СС Ресторанс энд кафе».

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