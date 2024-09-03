Влюбился в падчерицу: американец четыре месяца пытался отравить жену

Мужчина спал не только с дочерью супруги, но и с ее подругой.

Житель американского штата Индиана четыре месяца подсыпал супруге наркотики, чтобы жениться на ее дочери от предыдущего брака. Об этом сообщает издание Fox 59.

По информации СМИ, женщину неоднократно госпитализировали с головной болью, диареей, сонливостью и другими симптомами отравления. Врачи взяли у пострадавшей анализы и обнаружили в ее крови наличие запрещенных веществ.

Выяснилось, что наркотики американке подсыпал ее 71-летний муж. Под действием препаратов она засыпала, после чего пожилой супруг занимался сексом с ее дочерью и подругой, которая часто бывала у них в гостях. Однажды компания даже обворовала спящую женщину.

После задержания на допросе в полиции пенсионер сознался в содеянном. Он также заявил, что отравить жену предложила ее собственная дочь. Она надеялась получить страховые выплаты в случае смерти ее матери от передозировки. В случае реализации задуманного подозреваемая обещала выйти замуж за 71-летнего отчима.

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