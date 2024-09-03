Влюбился в падчерицу: американец четыре месяца пытался отравить жену

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Американец четыре месяца травил жену, чтобы жениться на ее дочери

Влюбился в падчерицу: американец четыре месяца пытался отравить жену

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина спал не только с дочерью супруги, но и с ее подругой.

Житель американского штата Индиана четыре месяца подсыпал супруге наркотики, чтобы жениться на ее дочери от предыдущего брака. Об этом сообщает издание Fox 59.

По информации СМИ, женщину неоднократно госпитализировали с головной болью, диареей, сонливостью и другими симптомами отравления. Врачи взяли у пострадавшей анализы и обнаружили в ее крови наличие запрещенных веществ.

Выяснилось, что наркотики американке подсыпал ее 71-летний муж. Под действием препаратов она засыпала, после чего пожилой супруг занимался сексом с ее дочерью и подругой, которая часто бывала у них в гостях. Однажды компания даже обворовала спящую женщину.

После задержания на допросе в полиции пенсионер сознался в содеянном. Он также заявил, что отравить жену предложила ее собственная дочь. Она надеялась получить страховые выплаты в случае смерти ее матери от передозировки. В случае реализации задуманного подозреваемая обещала выйти замуж за 71-летнего отчима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие сексуальные действия навсегда вызовут отвращение у вашего партнера.

+19° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
88.61
-1.39 97.81
-1.45
Уран придаст ускорения: гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2024

Последние новости

23:10
«Живет в народе»: Шуфутинский о том, что для него значит песня «Третье сентября»
22:52
Влюбился в падчерицу: американец четыре месяца пытался отравить жену
22:38
Уже в 2030 году: останки легендарного «Титаника» могут полностью исчезнуть
22:20
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подала в отставку
22:02
В Беслане прошли траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине теракта
21:48
Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024

Сейчас читают

Отпуск будет испорчен: кого из россиян не выпустят на отдых в Турцию и Египет осенью 2024 года
Житель Керчи скончался после употребления рыбы из супермаркета
«Я их вот так!» — Бьянка рассказала, как не попасться в руки мошенников
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака