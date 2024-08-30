«Еще год назад был миллион»: сколько сейчас получают звезды группы «Комбинация»
Гонорар музыкальной группы «Комбинация» вырос в два раза
Фото: Евгений Стукалин / ТАСС
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«Два кусочека колбаски» оказались нарасхват на частных мероприятиях.
Гонорар музыкальной группы «Комбинация» за последние годы вырос в два раза. Хиты звезд стали крайне популярны на праздниках после недавнего криминального сериала. Об этом в комментарии KP.RU рассказал менеджер организаторов мероприятий.
«Таню Иванову и группу „Комбинацию“ с их хитами приглашают постоянно», — подчеркнул он.
Менеджер отметил, что выступление на частном мероприятии в Москве подорожало в два раза — от одного миллиона рублей в прошлом году, до двух в этом. По мнению собеседника издания, весомый вклад в текущую популярность «Комбинации» внес выход сериала «Слово пацана» в прошлом году.
Менеджер пояснил, что сейчас стали чаще делать праздники в стилистике 1990-х годов. При этом «Комбинация» для многих это яркая деталь их юности и способ предаться ностальгии. Песни группы были популярны всегда, но сейчас спрос на них стал еще больше, заключил эксперт.
Важно добавить, что видеозаписи старых концертов с фонограммами Алены Апиной и Татьяны Ивановой набирают в сети десятки миллионов просмотров. При этом самой группе исполнится в сентябре этого года уже — 36 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Алена Апина собиралась судиться с создателем группы «Комбинация».
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