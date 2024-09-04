«Потрясающий артист»: Кологривый назвал коллегу Конухина будущим российского кино

Артисты вместе работали на съемках сериала «Комбинация» — по словам Кологривого, с большим энтузиазмом и вдохновением.

Актер театра и кино Никита Кологривый известен своими нелестными высказываниями в адрес коллег по творческому цеху. В скандальных интервью он без стеснения оценивал игру других звезд и прямо говорил, мол, невооруженным взглядом видно отсутствие профессионального образования. И намекал на сомнительные методы продвижения по карьерной лестнице, которыми то и дело пользуются молодые актрисы.

Выясняется, далеко не всех российских артистов Кологривый считает бесталанными выскочками, а некоторыми даже совершенно искренне восхищается. И в числе счастливчиков, оцененных Никитой Сергеевичем, не только признанные мастера Олег Янковский и Василий Шукшин, но и современники-ровесники.

Например, Владимир Конухин, с которым он работал на съемках сериала «Комбинация», а также Елизавета Базыкина и Анастасия Уколова, сыгравшие Алену Апину и Татьяну Иванову.

«Вся наша работа — это большая-большая любовь, но больше всего в кадре я находился с Владимиром Конухиным. Считаю, что он — будущее нашего кинематографа, потрясающий артист. Девочки вообще — снимаю шляпу. Я считаю, что они отдали много сил, сердца и труда для этих ролей», — сказал корреспонденту 5-tv.ru Кологривый на премьере сериала «Комбинация».

Закрытый показ первых серий проекта состоялся накануне в Москве, в кинотеатре «Октябрь». Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло мероприятия и почему Алена Апина назвала режиссера Никиту Власова, снявшего о ней сериал, «самым душным человеком», который «мучил» ее целый год.