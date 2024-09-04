«Самый душный человек в коллективе»: Бондарчук и Апина рассказали о создании сериала «Комбинация»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 19 0

Федор Бондарчук выступил на закрытом показе сериала «Комбинация» в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Генеральный продюсер «НСГ Студии» поздравил создателей проекта и зрителей с премьерой.

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый показ первых эпизодов сериала «Комбинация», посвященного истории успеха одноименной музыкальной группы. На мероприятии присутствовали реальные вокалистки легендарного коллектива — Алена Апина и Татьяна Иванова. На сцене праздновал премьеру — во главе с генеральным продюсером «НМГ Студии» Федором Бондарчуком, а также гендиректором компании Дмитрием Табарчуком.

«Для нас большая честь представлять сегодня в этом зале, переполненном публикой, наш флагманский проект — сериал „Комбинация“. Спасибо (кинокомпании) „Лунапарк“ и (ее шоураннеру) Диме Нелидову за наш первый совместный проект, любимому и дорогому (онлайн-кинотеатру) Wink и „НМГ Студии“», — сказал Бондарчук.

Дмитрий Табарчук также отметил работу Национальной Медиа Группы (НМГ), креативного продюсера картины Жоры Крыжовникова и режиссера Никиты Власова. Он подчеркнул, что энтузиазм и дружные совместные усилия всех создателей проекта — от авторов идеи до каждого члена съемочной группы — помогли реализовать проект.

Роли главных героинь в сериале сыграли актрисы Анастасия Уколова (Алена Апина) и Елизавета Базыкина (Татьяна Иванова), а также Никита Кологривый (создатель и продюсер группы «Комбинация» Александр Шишинин), Владимир Канухин (композитор Виталий Окороков), Павел Прилучный (продюсер и муж Апиной Александр Иратов), Даниил Воробьев и многие другие.

Как отметила Апина, выступая на премьере, целый год создатели картины «мучили» ее вопросами, регулярно звонили и стремились как можно точнее отразить историю группы на экране. Особенно тщательно трудился над этим вопросом режиссер Никита Власов. Съемочную команду заслуженная артистка РФ назвала «большой прекрасной семьей».

«Самый, конечно, душный человек во всем этом коллективе — это Никита Власов, давайте искупаем его в овациях. Если бы не его вот эта душность, настойчивость и какой-то щенячий энтузиазм и любовь к музыке группы „Комбинация“, то ничего бы не получилось. Все это в голове, в руках и фантазиях этого человека», — заключила Апина.

Певица поблагодарила актерский состав сериала за работу, поздравила их с успешным проектом, но больше всего позавидовала зрителям, которых ждет «потрясающее времяпрепровождение» и «очень чистое, светлое, романтическое, доброе, прекрасное музыкальное и человеческое кино».

Ранее актер Никита Кологривый в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как относится к постельным сценам и почему считает их не всегда уместными.

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