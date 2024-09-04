«Это перспективный рынок»: глава ТПП перечислил важных торговых партнеров России

Председатель ТПП Катырин рассказал о развитии сотрудничества РФ и государств АСЕАН
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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По его словам, в 2023 году торговый оборот между Россией и участниками АСЕАН увеличился на 14,5%.
Сотрудничество России со странами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продолжает оставаться актуальным, заявил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в рамках бизнес-диалога Россия — АСЕАН на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он отметил, что отечественная экономика продолжает развиваться, но сложившаяся за последние годы ситуация привела к полной переконфигурации российского торгового вектора, который теперь ориентируется не на Запад, а направлен в восточном и южном направлениях.
«(Страны, — Прим. ред.) АСЕАН ― одни из самых важных партнеров. Прежде всего, это 672 миллиона жителей, огромный рынок: если брать совокупность экономик, то это пятая по величине экономика в мире, третий в мире партнер по инвестициям. <…> Это самое открытое объединение стран, которое заключило договоры свободной торговли с восемью государствами. Это перспективный рынок, который на сегодняшний день уже сложился и который весьма динамично развивается», — заявил Катырин.
По словам главы ТПП, в прошлом году торговый оборот между Россией и участниками АСЕАН увеличился на 14,5%, или 22 миллиарда долларов. Катырин обратил внимание, что это не является рекордом для международных торговых партнерств РФ. Наряду с этим он допустил существенный рост отношений между странами ассоциации.
Катырин указал, что в связи с введенными Западом санкциями взаиморасчеты между Россией и участниками АСЕАН также сталкиваются с серьезным вызовом.
«Наш интерес заключается в том, чтобы у наших партнеров, где бы они ни были, не было никаких проблем с тем, что они взаимодействуют с Россией. Необходимо искать пути решения. Вопрос первый ― проблема взаиморасчетов. Другая проблема, которую искусственно создают (на Западе, — Прим. ред.), ― это транспортная логистика», ― добавил председатель Торгово-промышленной палаты.
Председатель ТПП резюмировал, что Россия заинтересована в продолжении обмена опытом между странами АСЕАН, в том числе в образовательной и туристической сферах, а также в области здравоохранения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия и страны АСЕАН выстраивают равноправный диалог.
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