Механизм «Квот под киль» привлек больше 200 млрд рублей в экономику Дальнего Востока
Росрыболовство: механизм «Квот под киль» привлек 270 млрд рублей в экономику РФ
Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Инвестиции помогают развивать ловлю и переработку рыбы, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на ВЭФ.
Механизм инвестиционных квот, которые называются «Квот под киль», привлек в российскую экономику 270 миллиардов рублей, а большая часть из них была направлена на развитие Дальнего Востока. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он выступил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Рыбная отрасль — драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока».
«Тот механизм, который нам позволяет сейчас инвестировать в Дальний Восток, — вот в целом оценку проводили за последнее время — механизм „Квот под киль“, или инвестиционных квот, привлек в целом в страну 270 миллиардов рублей, а на Дальний Восток — чуть более 200 миллиардов», — сказал он.
Шестаков добавил, что эти деньги помогают развивать ловлю и переработку рыбы, а также судостроение. Инвестиции вместе с тем влияют и на судоремонтную отрасль, а еще другие смежные отрасли рыбного хозяйства.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минприроды заявили о важности развития георазведки Дальнего Востока и Сибири.
- 4 сент
- «Будущее детей и внуков»: в Минприроды заявили о важности георазведки ДФО и Сибири
- 4 сент
- Путин с борта катера осмотрел участок для верфи во Владивостоке
- 4 сент
- «Формируется заново»: как будет развиваться туризм на Дальнем Востоке
- 4 сент
- От продуктов питания до лекарств: замглавы ФТС о товарообороте РФ с Китаем и Индией
- 4 сент
- «Запевалы в провоцировании»: Песков о повышении вовлеченности США в конфликт на Украине
- 4 сент
- Глава «Росатома» заявил о планах по сотрудничеству с Китаем, Индией и Бангладеш
- 4 сент
- Доля государственной поддержки в ряде отраслей достигла 30% в 2023 году
- 4 сент
- «Это перспективный рынок»: глава ТПП перечислил важных торговых партнеров России
- 4 сент
- Правоохранительный трек ВЭФ: Краснов провел встречу с коллегой из Мьянмы
- 4 сент
- Более 1000 человек приняли участие в забеге «За дружбу в спорте»
Читайте также
59%
-1.39 97.81
-1.45
Нашли ошибку?