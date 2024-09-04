Механизм «Квот под киль» привлек больше 200 млрд рублей в экономику Дальнего Востока

Инвестиции помогают развивать ловлю и переработку рыбы, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на ВЭФ.

Механизм инвестиционных квот, которые называются «Квот под киль», привлек в российскую экономику 270 миллиардов рублей, а большая часть из них была направлена на развитие Дальнего Востока. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он выступил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Рыбная отрасль — драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока».

«Тот механизм, который нам позволяет сейчас инвестировать в Дальний Восток, — вот в целом оценку проводили за последнее время — механизм „Квот под киль“, или инвестиционных квот, привлек в целом в страну 270 миллиардов рублей, а на Дальний Восток — чуть более 200 миллиардов», — сказал он.

Шестаков добавил, что эти деньги помогают развивать ловлю и переработку рыбы, а также судостроение. Инвестиции вместе с тем влияют и на судоремонтную отрасль, а еще другие смежные отрасли рыбного хозяйства.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минприроды заявили о важности развития георазведки Дальнего Востока и Сибири.