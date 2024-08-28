РЖД запустили на МЦК первый в России беспилотный поезд «Ласточка»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 70 0

Теперь он будет курсировать в потоке других составов, которыми управляют машинисты.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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«Российские железные дороги» (РЖД) запустили первый в России беспилотный поезд «Ласточка» — 28 августа он начал перевозить пассажиров по Московскому центральному кольцу (МЦК). Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На первом рейсе беспилотного поезда прокатился и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Обновленная «Ласточка» будет курсировать по своему маршруту вместе с другими поездами, которыми управляют машинисты.

Отмечается, что этот поезд передвигается по путям самостоятельно, однако в кабине все же находится машинист, который контролирует движение и открывает двери для пассажиров.

О скором запуске беспилотных «Ласточек» в РЖД сообщали еще в марте текущего года. Отмечалось, что такие технологии являются третьим уровнем автоматизации. Также были проведены испытания поезда с четвертым уровнем автоматизации. С использованием таких технологий присутствие машиниста необязательно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как подготовиться к долгому путешествию на автомобиле. Чтобы все прошло хорошо, необходимо не только запастись всем необходимым, но и запомнить определенные правила.

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