Вся в папу: Никита Кологривый рассказал о своей дочери

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 18 0

Никита Кологривый поддерживает свою дочь Есению в любых ее творческих начинаниях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер принимает активное участие в воспитании ребенка, несмотря на расставание с женой.

Актер Никита Кологривый поддерживает свою дочь Есению в любых творческих начинаниях. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Комбинация».

Наследнице знаменитости — всего три года, однако девочка уже успела попробовать себя в разных направлениях. Больше всего ей нравится заниматься гимнастикой, музыкой и танцами. Однако, отмечает актер, пока еще рано говорить, какую профессию выберет Есенина.

«Какой путь она выберет, тот и поддержу», — заявил он.

Дочь Никиты Кологривого появилась на свет в мае 2021 года. Мамой девочки является актриса Александрина Питиримова. Не так давно пара рассталась, но Кологривый продолжает принимать активное участие в воспитании дочери Как признается артист, причиной разрыва стал его плотный рабочий график.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали Бондарчук и Апина о создании сериала «Комбинация».

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:39
Вся в папу: Никита Кологривый рассказал о своей дочери
13:29
«Шизофрения»: Путин об отказе ФРГ включить оставшуюся нитку «Северного потока»
13:27
«Безусловный разворот»: на ВЭФ обсудили отношения России со странами Азии
13:22
Данные объективны: Путин рассказал, как часто получает доклады о ситуации на СВО
13:08
Путин: одна из главных задач — повышение рождаемости в России
13:06
Путин призвал обеспечить развитие экономики на собственных технологиях

Сейчас читают

Последние посадки: что еще можно посадить на даче в сентябре
Выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024 — прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака