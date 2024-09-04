«Сделано в России»: звезды хоккея встретились на гала-матче в рамках ВЭФ-2024
Гала-матч звезд хоккея «Сделано в России» состоялся в рамках ВЭФ во Владивостоке
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Игра была дружеской и завершилось ничьей.
Гала-матч среди звезд хоккея «Сделано в России» состоялся на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Участники поделились своими впечатлениями с корреспондентом 5-tv.ru.
Игру проводили между сборными левого нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука и заслуженного мастера спорта СССР Вячеслава Фетисова.
«Вы знаете, мы стараемся играть в полную, но уже в возрасте, поэтому тяжело бывает. А так — все стараются, все хотят показать болельщикам, как мы умеем играть. Наверное, самое главное для нас», — рассказал журналисту заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.
Как сообщил обладатель Кубка Стэнли-2024, вратарь клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, в столицу Приморья он прибыл впервые, однако побывать здесь хотел давно.
«Очень был потрясен, впечатлен. Ну и также пообщаться с болельщиками, с местными людьми. Мне это тоже очень приятно, это для меня опыт, который, безусловно, поможет мне в дальнейшем», — прокомментировал матч Бобровский.
Илья Ковальчук отметил, что вчера команды успели искупаться в море, вкусно поесть и оценить гостеприимство местных жителей.
«Что касается матча, то это дружеский матч. И у нас еще есть 40 минут переговорить с Валерием Викторовичем (Каменским — Прим.ред.), как мы будем сравнивать счет», — подчеркнул Ковальчук.
Игра закончилась ничьей со счетом 6:6.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей.
- 4 сент
- Проекты на триллионы рублей: развитие энергетики и промышленности обсудили на ВЭФ
- 4 сент
- «Мы в нее влетели»: глава Сахалинской области назвал ключевой бизнес на острове
- 4 сент
- «Пришла моя эпоха»: Лебедев обсудил на ВЭФ возможность развития технологий без креатива
- 4 сент
- На ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей
- 4 сент
- Глава Минкультуры РФ оценила развитие российского кинематографа
- 4 сент
- Программа на высшем уровне: Путин провел встречу с заместителем председателя КНР
- 4 сент
- Глава Якутии призвал привлечь частный капитал к реализации мастер-планов ДФО
- 4 сент
- «Проблема есть»: как Запад оказывает давление на экономические отношения РФ и Китая
- 4 сент
- Помощь от государства: в Минэкономразвития рассказали о финансировании проектов
- 4 сент
- «Большие возможности»: глава РФПИ назвал Малайзию важным стратегическим партнером РФ
Читайте также
60%
-1.39 97.81
-1.45
Нашли ошибку?