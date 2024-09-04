«Сделано в России»: звезды хоккея встретились на гала-матче в рамках ВЭФ-2024

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 28 0

Гала-матч звезд хоккея «Сделано в России» состоялся в рамках ВЭФ во Владивостоке

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Игра была дружеской и завершилось ничьей.

Гала-матч среди звезд хоккея «Сделано в России» состоялся на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Участники поделились своими впечатлениями с корреспондентом 5-tv.ru.

Игру проводили между сборными левого нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука и заслуженного мастера спорта СССР Вячеслава Фетисова.

«Вы знаете, мы стараемся играть в полную, но уже в возрасте, поэтому тяжело бывает. А так — все стараются, все хотят показать болельщикам, как мы умеем играть. Наверное, самое главное для нас», — рассказал журналисту заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

Как сообщил обладатель Кубка Стэнли-2024, вратарь клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, в столицу Приморья он прибыл впервые, однако побывать здесь хотел давно.

«Очень был потрясен, впечатлен. Ну и также пообщаться с болельщиками, с местными людьми. Мне это тоже очень приятно, это для меня опыт, который, безусловно, поможет мне в дальнейшем», — прокомментировал матч Бобровский.

Илья Ковальчук отметил, что вчера команды успели искупаться в море, вкусно поесть и оценить гостеприимство местных жителей.

«Что касается матча, то это дружеский матч. И у нас еще есть 40 минут переговорить с Валерием Викторовичем (Каменским — Прим.ред.), как мы будем сравнивать счет», — подчеркнул Ковальчук.

Игра закончилась ничьей со счетом 6:6.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей.

Тема:
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