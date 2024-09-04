На ВЭФ отметили зарождение многополярного мира в Юго-Восточной Азии

Новый миропорядок зарождается в Юго-Восточной Азии, заявил председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев в ходе пленарной сессии «Юго-Восточная Азия в многополярном мире» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

По его словам, мир, где есть один гегемон, навязывающий всем правила, уже изжил себя. Так, мир окончательно разочаровался в США, которые диктуют мировому сообществу свои взгляды на жизнь и используют экономические и политические инструменты для давления на страны.

Теперь мир активно перестраивается и движется в сторону многополярности — все это можно наблюдать в Юго-Восточной Азии.

«У нас был мир холодной войны, потом у нас был мир доминирования Америки, этот мир кончился, в доллар уже никто не верит по причине того, что его у тебя могут отобрать, как отобрали у России 300 миллиардов долларов <…> Мировая торговля, мировая экономика стали перестраиваться. Мы видим новый мир, который рождается в Юго-Восточной Азии», — говорит он.

Малофеев также подчеркнул, что в Азии уже сейчас существует другой мир — будущее, в котором нет принуждения и где политика не вмешивается в экономику.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар также поделился мнением об интеграции Индии. По его словам, страна активно сотрудничает и интегрируется со всеми соседями в большей степени, чем когда-либо.

«Мы продолжаем двигаться в направлении многополярного мира. Отношения между странами должны служить всеобщей выгоде, исходя из конкурентных преимуществ каждой страны», — отметил он.

Професссор Фуданьского университета и директор, China Institute Чжан Вэйвэй отметил независимость азиатских стран и подчеркнул, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на данный момент выступает движущей силой независимости региона.

В свою очередь председатель комитета по сельскому хозяйству Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Нкоси Звеливилиле Мандела отметил ведущую роль России в установлении нового мирового порядка.

«Многополярность — это единственное решение, противодействующее тем, кто продвигает враждебную повестку дня в мире. Мать-Россия вместе со своими стратегическими партнерами на этом форуме, а также в организации БРИКС+ играет ведущую роль в продвижении нового мирового порядка», — говорит Мандела.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей.