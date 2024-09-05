«Надо повзрослеть»: Ольга Шукшина рассказала об отношениях с сестрой Марией

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 43 0

Актриса Мария Шукшина отстранилась от семьи и не помогает больной матери

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Дети знаменитых родителей враждуют уже 10 лет.

Младшая дочь писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной — Ольга — заявила, что ее сестра Мария, в отличие от нее, совсем отстранилась от семьи и никак не помогает матери. Об этом Ольга рассказала 5-tv.ru.

Ранее суд вновь отклонил судебное заседание по делу наследства Шукшина из-за отсутствия контакта между сестрами. Предметом иска Ольги стало признание о недействительности договора об отчуждении исключительных прав произведений Василия Шукшина.

Ольга отметила, что ожидала, что суд примет ее сторону, но заседание лишь в очередной раз отложили. Из-за этих разбирательств ее мама чувствует себя намного хуже. Следующее заседание назначено на 29 октября.

«Я, конечно, маму ограждаю. Обеспечиваю практически от и до в полном смысле этого слова. <…> Вот, собственно говоря, мы с мамой поменялись ролями. Она действительно у меня, как дитя на руках», — подчеркнула Шукшина-младшая.

Она добавила, что ей обидно за поведение сестры. Женщине непонятно, почему такой близкий родственник находится в несогласии. По ее словам, Лидии Николаевне сейчас нужна забота и внимание, но Мария не дает этого матери.

«За все надо платить, поэтому, как говорится, я несу этот крест, хочу или не хочу. Я не задаю себе этого вопроса, потому что я верую, что так устроилось исторически, что мне надо быть с мамой, и мама это понимает. На этом примере бы поучиться», — намекает сестре Ольга.

Женщина подчеркивает, что стучится в закрытую дверь. Мария никак не идет на контакт с семьей.

«Надо повзрослеть и Марии, и ее дочери Анне. Прийти, ведь наши двери не закрываются в буквальном смысле, потому что у нас общая дверь закрыта, а внутриквартирная, она постоянно открыта. Мы ждем», — заявила Ольга Шукшина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дочь Федосеевой-Шукшиной обвинила сестру в обмане.

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