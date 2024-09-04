Замученный до смерти: что известно о гибели туриста из России в Таиланде

Накануне тело Ильи Орлова была найдено с признаками насильственной смерти.

Издания и телеканалы Таиланда сообщили об обнаружении тела 27-летнего россиянина Ильи Орлова с признаками насильственной смерти. Тело погибшего было найдено в канаве, рядом с ним также нашли два паспорта, в том числе женский.

Генеральное консульство России подтвердило, что супруга погибшего уже связалась с местными правоохранительными органами. Что известно об этом происшествии — в материале 5-tv.ru.

Обнаружили тело

Во вторник, 3 сентября, правоохранители Таиланда обнаружили тело гражданина России в южном районе туристического острова Пхукет со следами насильственной смерти в 13 часов по местному времени.

Молодой человек был найден голым, на его теле были замечены следы пыток. Согласно заключению судмедэкспертов, смерть могла произойти за восемь часов до обнаружения трупа.

По данным телеканала Channel 8, россиянина жестоко избили перед убийством, и его тело было сброшено в канаву. Отмечается, что у погибшего мог возникнуть конфликт с бандой преступников. Полиция проводит расследование для поиска причастных к этому преступлению.

Рядом с телом также была обнаружена сумка, в которой находились два паспорта. Один принадлежит Илье Орлову, а другой — его супруге Светлане Орловой.

Следователи передали тело в местный морг для проведения вскрытия. Полиция изучает записи камер наблюдения в районе обнаружения тела.

Журналисты 5-tv.ru пообщались с правоохранительными органами Карона.

«Сейчас мы расследуем, поэтому не можем дать вам ответ прямо сейчас. Мы устанавливаем причины его гибели. Полицейские работают. Как только у нас появятся ответы насчет деталей произошедшего, когда мы установим действительно ли он был убит, мы все передадим посольству. Далее посольство передаст всю информацию семье и друзьям», — отметили в полицейском участке.

Следственный комитет организовал проверку

По факту гибели гражданина России Следственный комитет (СК) РФ проводит проверку.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка по сообщению о гибели жителя города Нижнего Тагила в Королевстве Таиланд, где мужчина находился в качестве туриста», — заявил старший помощник руководителя управления СК по Свердловской области Александр Шульга.

Отмечается, что процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Жена погибшего

Представители генерального консульства России в Пхукете в беседе с 5-tv.ru подтвердили информацию об обнаружении тела российского туриста. И подчеркнули, что жена погибшего связалась с местными правоохранителями.

«Супруга умершего, чей паспорт был обнаружен на месте происшествия, находится в контакте с местными правоохранительными органами. Другие близкие родственники погибшего уведомлены об инциденте», — сообщили в генконсульстве.

Что известно о россиянине?

Известно, что Илья Орлов прибыл на Пхукет вместе со своей женой Светланой и шестилетней дочерью 24 января. По информации СМИ, он был программистом по образованию, а начинал свою карьеру с ремонта телефонов в Нижнем Тагиле. Впоследствии он освоил сферу криптовалют и семья Орловых переехала в Таиланд.

Также существуют сведения, что документы семьи не значились в миграционной системе, а их визы оказались просрочены.

Что могло случиться с Ильей Орловым?

По данным KP.RU, жена погибшего в последний раз видела своего мужа за два дня до случившегося, якобы они поругались и Орлов ушел «в нестабильном состоянии».

Местные правоохранительные органы рассматривают две версии трагедии. Одна из них – убийство. Согласно второй версии, смерть туриста не связана с криминалом.

«Светлана сообщила, что Илья предлагал им вместе покончить жизнь самоубийством. Он стремился к „все или ничего“ и пытался достичь просветления, предлагая супруге „сухое голодание“. Семь дней они жили без еды и воды, скитаясь по пляжам, и ночевали на улице, пока помощь не предложили малознакомые люди. Это привело к тому, что Светлана начала испытывать проблемы со здоровьем», — отмечалось в материале издания.

Стоит отметить, что официальных данных о причинах смерти гражданина России пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле нашли секс-игрушки.