В Минэке рассказали о субсидии на почти 66 млрд рублей по инвестпроектам ВЭБ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Сессия «Как инвестировать в условиях дорогих денег» состоялась в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке.

В Минэке рассказали о субсидии на почти 66 млрд рублей по инвестпроектам ВЭБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
ВЭФ-2024

В 2024 году по проектам «Фабрики проектного финансирования» государственной корпорации развития ВЭБ. РФ будет выплачена субсидия в размере 65,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Илья Торосов в ходе сессии «Как инвестировать в условиях дорогих денег», которая прошла на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В 2024 году по проектам „Фабрики“ будет уплачена субсидия в размере 65,8 миллиарда рублей. В том числе в 2024 году на „Фабрику“ правительством были выделены средства из Резервного фонда — 34,4 миллиарда рублей», — цитирует Торосова пресс-служба Минэк.

По словам министра, из 65,8 миллиарда рублей уже успели выплатить 31,8 миллиарда. Торосов уточнил, что сейчас «Фабрика» реализует 40 проектов, а вскоре к ним добавятся еще 11.

Замминистра указал на необходимость продолжать инвестировать, используя инструменты государственной поддержки. Особенно актуально это в условиях высоких банковских ставок. При этом Минэк предлагает набор инструментов, которые поддерживают инвестиции с хорошими условиями для бизнеса.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках ВЭФ состоялся гала-матч среди звезд российского хоккея.

Тема:
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