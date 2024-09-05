Уже не люб: более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона

Следующим шагом будет прохождение документа через канцелярию Национальной ассамблеи для проверки приемлемости предложения.

Депутаты из избирательного блока «Новый народный фронт» подписали резолюцию об отстранении Эммануэля Макрона с поста президента Франции. Документ поддержал 81 чиновник. Об этом сообщил телеканал Franceinfo.

Журналисты уточнили, что из этого числа 72 являются депутатами от партии «Непокорившаяся Франция». Всем поддержавших резолюцию не понравился отказ Макрона назначить премьер-министром политика из коалиции, которая вышла вперед на парламентских выборах 7 июля.

Теперь резолюцию должны направить в канцелярию Национальной ассамблеи для проверки приемлемости предложения.

Кроме того, еще один удар Макрону намеревается нанести и бывший премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Он в следующем году хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, сообщило издание Politico. Филипп надеется, что Макрон досрочно покинет пост, но сам французский лидер заявляет — он будет сидеть в президентском кресле до окончания срока, то есть до 2027 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля обвинил Эммануэля Макрона в распространении хаоса.